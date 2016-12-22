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В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада
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В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада
Политика, 22:24
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В Совфеде потребовали созвать Совбез ООН из-за удара США по силам Асада

Россия потребует созвать внеочередное совещание Совета Безопасности ООН из-за авиаудара, нанесенного американской коалицией по проправительственным силам в Сирии. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, передает «РИА Новости».

Клинцевич подчеркнул, что авиаудар, который нанесли американские военные, является очередным актом агрессии. «Удар, нанесенный коалицией во главе с США, — это прямое вступление коалиции в открытый военный конфликт в Сирии. Это акт агрессии, Россия немедленно поставит вопрос о внеочередном созыве Совбеза ООН», — заявил Клинцевич. При этом он отметил, что это была «целенаправленная акция, имеющая целью ослабить наступление проправительственных сил».

Авиация коалиции, возглавляемой США, ранее 6 июня нанесла авиаудар по проправительственным силам в Сирии. Представитель Пентагона заявил, что они вторглись в так называемую бесконфликтную зону. Удар был нанесен по группе сирийских военных из 60 человек с бронетехникой и средствами ПВО.

Теги: Совбез ООН , Башар Асад , Франц Клинцевич
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