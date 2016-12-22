Путин поговорил по телефону с эмиром Катара

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте главы государства.

В разговоре с эмиром Катара Путин «подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога». Кроме того, главы государств обсудили «вопросы российско-катарского сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах».

Во время разговора Путина и президента Египта ас-Сиси лидеры обсудили кризисные ситуации, сложившиеся на территории Ближнего Востока и Северной Африки. «Обстоятельно обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества», — подчеркнули в Кремле. В связи с этим главы двух стран договорились о поддержании контакта в будущем.

Ранее, 5 июня, в связи с разрывом дипломатических отношений с Катаром восьми стран, в числе которых есть и Египет, глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани позвонил главе МИД России Сергею Лаврову. В разговоре два министра выразили озабоченность появлением нового «кризисного очага» на Ближнем Востоке.

В числе стран, разорвавших дипломатические отношения с Катаром, — Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Маврикий. Эти государства обвиняют Катар в поддержке экстремистов, в том числе и запрещенной в России организации «Исламское государство». Кроме того, Доха, по их мнению, пытается вмешиваться в их внутренние дела.