В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что хакеры не представляют угрозы для выборов в России, передает «Интерфакс».

По ее словам, вероятность угроз исключена, так как электронные системы, задействованные в выборах, не подключены к интернету. «Хакерских атак мы не опасаемся. Наша система ГАС «Выборы» существует в автономном режиме. Она не связана с интернетом, у нее огромная степень защиты», — заявила она.

При этом, по словам Памфиловой, хакерская угроза сдерживает внедрение технических новшеств в ЦИК. «Сейчас мы, может, и могли бы упростить систему голосования в большей степени, но мы не хотим рисковать с учетом того, что сейчас происходит в мире. Мы видим, как некоторые страны, испугавшись хакерских атак, даже отказались от электронного голосования и перешли на дедовский метод с бумажками», — рассказала глава комиссии. В то же время в России стремятся к балансу технологий, утверждает Памфилова. «Мы не спешим, чтобы не наломать дров», — сказала она.

В то же время Памфилова пообещала. что на следующих выборах россиян будут ждать «большие новшества, которые максимально упростят систему голосования».

В США в июне были опубликованы данные из засекреченного доклада АНБ, из которых следует, что российские хакеры и разведка проводили кибератаки на поставщика программного обеспечения для американских избирательных участков. По мнению авторов доклада, российское ГРУ пыталось взломать электронные системы, задействованные в голосовании, чтобы получить к ним доступ. В Кремле вмешательство ГРУ в выборы в США опровергли.