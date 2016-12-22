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Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах»
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Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах»
Офшорный скандал, 21:14
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Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах»

Сведения о проверке «панамского досье» не могут быть оглашены. Об этом сообщил RNS представитель Генеральной прокураты Александр Куренной после запроса о предоставлении информации о ходе проверки.

«Сообщаю, что запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке», — заявил он.

Агентство просило прокуратуру предоставить данные о том, завершена ли проверка, каковы ее результаты, обнаружены ли факты противоправной деятельности, а также поступил ли ответ от органов Панамы на запрос Генпрокуратуры и направлялись ли они в другие государства.

О том, что прокуратура проводит проверку в связи с офшорным скандалом, Александр Куренной заявлял в апреле 2016 года. По его словам, целью проверки является установление действий граждан, упомянутых в «панамских документах», на соответствие законодательству России, основам международного права и обязательствам страны по предотвращению коррупции и легализации средств, полученных преступным путем.

В рамках проверки российская прокуратура направила запрос в Панаму, заявлял генеральный прокурор России Юрий Чайка. По его словам, результаты проверки прокуратуры будут доложены российским властям и «опубликованы».

Чайка заявил, что «панамские документы» являются «спланированной и скоординированной на уровне одного из западных государств» акцией. «Что через список Магнитского нашли людей, которые владеют в офшорах капиталом, меня абсолютно убедило в том, что мы имеем дело с действительно проводимой спецоперацией. Никаких сомнений в этой части у меня нет», — сказал он.

В начале апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали расследование о сети офшоров. Журналисты ссылались на документы, панамской юридической компании Mossack Fonseca. В материалах фигурировали иностранные и российские политики, в том числе виолончелист Сергей Ролдугин, который считается близким другом президента России Владимира Путина.

Во время прямой линии 14 апреля Путин, отвечая на вопрос о «панамских документах», заявлял, что сведения об офшорах друзей президента достоверны, но авторы «наводят тень на плетень», и «везде торчат уши заказчиков, они торчат и даже не краснеют». По словам российского лидера, Ролдугин сам заработал деньги с помощью бизнеса и потратил их на покупку музыкальных инструментов.

Теги: оффшорная компания , Генеральная прокуратра , панамское досье
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