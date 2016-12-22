Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что водитель в Москве сбил девушку и накричал на нее. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

В понедельник, 5 июня, портал Life.ru сообщил, что вечером 2 июня на улице Тверская водитель Kia сбил девушку, которая находилась на тротуаре, а затем врезался в стену дома.



Как рассказала Life.ru знакомая пострадавшей, которая стала очевидцем произошедшего, машина при столкновении была сильно повреждена. «Вместо того чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать скорую, мужчина кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую со словами: «Как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?» — рассказала собеседница портала.

По данным Life.ru, пострадавшей было 25 лет. В результате произошедшего она получила «травму позвоночника, многочисленные гематомы и ушибы» и была госпитализирована.

Глава отдела столичного управления ГИБДД по взаимодействию со СМИ Любовь Высоцкая сообщила «360», что водитель наехал на девушку, когда двигался задним ходом по тротуару. По ее словам, следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.