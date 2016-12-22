Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,82 56,44 EUR Нал. 64,09 63,57 USD Бирж. 56,46 -0,14 EUR Бирж. 63,63 -0,07 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 +0,00 ММВБ 1870,04 -0,41% РТС 1041,23 -0,30% Brent 50,06 +1,17% DJIA 21174,69 -0,04% Nasdaq 6300,28 +0,07% FTSE 7524,95 -0,01%
Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе
Лента новостей
Генпрокуратура отказалась оглашать данные о «панамских документах» 21:14, Финансы В ЦИК исключили угрозу от атак хакеров на систему выборов в России 21:09, Политика В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов 20:48, Политика МИД Белоруссии попросил посла Литвы объяснить высказывания президента 20:44, Политика Чеченский министр сравнил геев в республике с «марсианами» 20:44, Общество  Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе 20:39, Общество Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ 20:32, Общество Посол Сирии в России заявил об открытии центра «Русского мира» в стране 20:20, Политика Футболист «Барселоны» ушел из сборной после конфликта с журналистом 20:08, Спорт ОНК попросила показать комнату в Мосгорсуде после сообщений о пытках 20:02, Общество Олег Дерипаска проиграл апелляцию по иску к Morgan Stanley на $25 млн 19:54, Бизнес В Думу внесли законопроект об утверждении главы РАН решением президента 19:53, Общество Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным 19:33, Общество Reuters узнал о нежелании миллиардеров платить налоги в России 19:33, Бизнес Напавший на полицейских у собора в Париже оказался студентом из Алжира 19:30, Общество Гуцериев назвал сумму дохода от собственных песен 19:03, Бизнес  Австрийский девелопер продаст свой последний актив в России 18:59, Бизнес Полиция заблокировала 900 человек в соборе Парижской Богоматери 18:52, Общество Миноритарий «Башнефти» оценил эффект от действий АФК «Система» 18:42, Бизнес Счетная палата рассекретила не вернувшую России $1 млрд страну 18:38, Финансы Суд арестовал имущество экс-губернатора Юревича на 3 млрд руб. 18:35, Политика Валютные ипотечники начали голодовку в офисе Райффайзенбанка в Москве 18:22, Общество Лавров заявил о предложении ввести ограничения для мигрантов из Молдавии 18:08, Политика Как мозг вводит нас в заблуждение: никотиновая зависимость 18:00, РБК и Табекс Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ выплатить Алексею Пичугину €15 тыс. 17:57, Общество Лавров пообещал «зеркальный ответ» на введение Украиной визового режима 17:54, Политика Силовики начали проверку на ушедшем в Россию украинском теплоходе 17:50, Политика Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери 17:49, Общество
Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе
Общество, 20:39
0
Бастрыкин поручил проверить данные о сбившем женщину в Москве водителе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что водитель в Москве сбил девушку и накричал на нее. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

В понедельник, 5 июня, портал Life.ru сообщил, что вечером 2 июня на улице Тверская водитель Kia сбил девушку, которая находилась на тротуаре, а затем врезался в стену дома.

Как рассказала Life.ru знакомая пострадавшей, которая стала очевидцем произошедшего, машина при столкновении была сильно повреждена. «Вместо того чтобы успокаивать девушку, проявлять соучастие и вызывать скорую, мужчина кричит, психует, хлопает дверью своей машины и ругается на пострадавшую со словами: «Как ты вообще тут оказалась! Как оказалась?» — рассказала собеседница портала.

По данным Life.ru, пострадавшей было 25 лет. В результате произошедшего она получила «травму позвоночника, многочисленные гематомы и ушибы» и была госпитализирована.

Глава отдела столичного управления ГИБДД по взаимодействию со СМИ Любовь Высоцкая сообщила «360», что водитель наехал на девушку, когда двигался задним ходом по тротуару. По ее словам, следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги: происшествие , наезд на людей , ДТП в Москве
Главное
Напавший на полицейских в Париже назвал себя «солдатом халифата» ИГ Общество
Материалы по теме
Электричка насмерть сбила двух мужчин на северо-западе Москвы Общество
В Челябинске полицейский сбил двух детей на пешеходном переходе Общество
В Подмосковье электричка сбила мотоциклиста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку