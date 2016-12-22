МИД Белоруссии попросил посла Литвы объяснить высказывания президента

МИД Белоруссии потребовал от посла Литвы Андрюса Пулокаса объяснений в связи с заявлениями президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Посол был вызван для дачи объяснений в МИД республики. «В ходе состоявшейся встречи белорусская сторона потребовала объяснений в связи с обвинениями Беларуси в угрозе для стран Балтии и Польши, прозвучавшими из уст главы литовского государства», — говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что лексика, которую использовала президент Литвы «является оскорблением» и напомнили о договоре «О добрососедстве и сотрудничестве», который был заключен между двумя странами. «Внимание посла Литвы было особо обращено на то, что ключевое слово в этом договоре — добрососедство, ведь соседей, как известно, не выбирают — их дает бог», — заявили белорусские дипломаты.

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время визита в Эстонию назвала российско-белорусские военные учения «Запад-2017» угрозой для Европы. Также она негативно оценила строительство Белорусской АЭС, в котором участвует Россия. Еще одной угрозой она назвала «агрессивную милитаризацию Калининграда».