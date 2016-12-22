ОНК попросила показать комнату в Мосгорсуде после сообщений о пытках

Члены московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) попросили Мосгорсуд показать им помещение, где, по словам подсудимых, их пытали конвоиры, пристегивая к кольцам. Соответствующее обращение было направлено в суд столицы, сообщает издание «Медиазона», которое располагает текстом документа.

«Только посещение конвойного помещения Московского городского суда независимыми представителями общественности может привнести ясность в вопрос условий содержания подсудимых», — говорится в обращении.

Как рассказал член ОНК Москвы и юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Пискунов, заключенные в Москве «регулярно» рассказывают комиссии о «жестокости конвойной службы в Мосгорсуде». По его словам, в «главном суде» столицы, как рассказывают заключенные, есть «совершенно средневековый атрибут насилия — металлические кольца». К ним пристегивают подсудимых на несколько часов, отметил он. «Мы, как члены ОНК, хотим вживую убедиться в наличии или отсутствии в Мосгорсуде помещения с такими кольцами», — пояснил он.

В начале июня Пискунов рассказал, что в Московском суде есть кабинет №144, в котором арестованные могут ознакомиться с материалами дела. Именно в этой комнате есть металлические кольца, к которым приковывают подсудимых, оставляя лишь свободной одну руку, чтобы они могли листать документы. ОНК поступили жалобы нескольких человек, которые говорили, что конвоиры пристегивали их к кольцам и избивали, или заставляли сидеть на корточках с прикованной рукой целый день.



Пискунов рассказал, что он получил анонимное сообщение в WhatsApp с фотографией пристегнутого к такому кольцу гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, которого обвиняют в разбойном нападении. Он отметил, что фото ему прислал один из сочувствующих​ арестованному конвоир.

Как рассказала РБК начальник отдела по связям со СМИ и общественностью Мосгорсуда Ульяна Солопова, сообщения о наличии пыток в подвале Мосгорсуда не соответствуют действительности. Она отметила, что фотография, присланная Пискунову, не отражает действительности, потому что в суде таких комнат нет.

«Те помещения, где содержатся люди под конвоем, используются исключительно конвоем, но не сотрудниками суда», — сказала Солопова. Также она отметила, что в суде есть комната, где подсудимые знакомятся с делом. Там стоят два стула и стола. «На уровне стола вмонтированы кольца, но исключительно для применения во время ознакомления», — пояснила она. Также проверку сообщений о возможных пытках в Мосгорсуде начало МВД.