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Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным
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Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным
Общество, 19:33
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Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал осужденного по делу об беспорядках на массовой акции протеста в Москве 26 марта актера Юрия Кулия политическим заключенным и потребовал освободить его. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».

«Уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти», — отмечается в сообщении.

В мае Тверской суд Москвы приговорил актера к восьми месяцам колонии-поселения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кулий свою вину признал. Это был первый приговор по «делу 26 марта».

По версии обвинения, актер из «преступного умысла», возникшего «внезапно», отобрал резиновую палку у сотрудника ОМОНа Дмитрия Гаврютина, схватил его за плечо, сильно сжав, и потянул омоновца в «толпу агрессивно настроенных участников акции». В свою очередь Кулий во время слушания в суде сказал, что хотел попросить прощения у Гаврютина за то, что «нанес ему и моральную боль, и острую боль в руке».

Защитник Кулия Алексей Липцер, в свою очередь, заявил, что актер во время акции был между тем, «кого пытались задержать, и одним из омоновцев, именно он впоследствии и указал на Юрия как на лицо, которое якобы причинило ему какой-то вред». По его словам, актер пытался разнять «пожилого человека и омоновца», которому Кулий положил руку на плечо и не причинил ему боли. Защита отметила, что сотрудник правоохранительных органов носил бронежилет.

В конце мая защита обжаловала приговор Кулию. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.

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В «Мемориале» заявили, что массовую акцию протеста в Москве 26 марта нужно оценивать «с точки зрения возможности законного противодействия граждан противоправным действиям сотрудников полиции». Правозащитники отметили, что в этом ключе Кулий попытался вырвать «незаконно задерживаемого демонстранта из рук полицейского». Его действия «при объективном рассмотрении» могут быть признаны законным, говорится на сайте.

Список осужденных участников антикоррупционной акции Навального 26 марта

24 мая на полтора года условно в Волгограде был осужден студент Максим Бельдинов. По версии следствия, во время акции 26 марта он пнул ногой полицейского. Бельдинов сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

24 мая на полтора года колонии общего режима был осужден Александр Шпаков. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, Шпаков в результате «возникшего у него преступного умысла» «нанес полицейскому не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль». Подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшим, слушания длились один день. Потерпевший просил не назначать Шпакову наказание, связанное с реальным лишением свободы, прокурор Сергуняева просила для него два года заключения. Защита настаивала на приговоре, не связанном с лишением свободы, так как Шпаков обеспечивает мать и дочь, а также страдает хроническим заболеванием кровеносной системы.

18 мая был признан виновным в применении насилия к полицейскому и осужден на восемь месяцев колонии-поселения Юрий Кулий. Он признал свою вину, поэтому слушания длились один день. ​Прокурор Сергуняева просила для фигуранта наказание в виде двух лет лишения свободы, защитник отмечал, что подсудимому нужно назначить наказание в виде штрафа или обязательных работ, поскольку у него больные мать и бабушка, а в несогласованной акции он участвовал впервые в жизни. Следствие настаивало, что у пришедшего на акцию Кулия ​«внезапно возник преступный умысел», и он применил насилие к омоновцу Дмитрию Гаврютину, чтобы «воспрепятствовать его ​законной деятельности». По версии обвинения, Кулий взял резиновую палку Гаврютина, схватил его за плечо и сильно сжал, а затем потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции. На суде Кулий извинился перед полицейским.

Теги: «Мемориал» , Юрий Кулия , акции в Москве
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