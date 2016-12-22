Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал осужденного по делу об беспорядках на массовой акции протеста в Москве 26 марта актера Юрия Кулия политическим заключенным и потребовал освободить его. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».



«Уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти», — отмечается в сообщении.

В мае Тверской суд Москвы приговорил актера к восьми месяцам колонии-поселения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кулий свою вину признал. Это был первый приговор по «делу 26 марта».



По версии обвинения, актер из «преступного умысла», возникшего «внезапно», отобрал резиновую палку у сотрудника ОМОНа Дмитрия Гаврютина, схватил его за плечо, сильно сжав, и потянул омоновца в «толпу агрессивно настроенных участников акции». В свою очередь Кулий во время слушания в суде сказал, что хотел попросить прощения у Гаврютина за то, что «нанес ему и моральную боль, и острую боль в руке».



Защитник Кулия Алексей Липцер, в свою очередь, заявил, что актер во время акции был между тем, «кого пытались задержать, и одним из омоновцев, именно он впоследствии и указал на Юрия как на лицо, которое якобы причинило ему какой-то вред». По его словам, актер пытался разнять «пожилого человека и омоновца», которому Кулий положил руку на плечо и не причинил ему боли. Защита отметила, что сотрудник правоохранительных органов носил бронежилет.

В конце мая защита обжаловала приговор Кулию. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.

В «Мемориале» заявили, что массовую акцию протеста в Москве 26 марта нужно оценивать «с точки зрения возможности законного противодействия граждан противоправным действиям сотрудников полиции». Правозащитники отметили, что в этом ключе Кулий попытался вырвать «незаконно задерживаемого демонстранта из рук полицейского». Его действия «при объективном рассмотрении» могут быть признаны законным, говорится на сайте.