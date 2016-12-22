Осужденного после акции в Москве актера Кулия признали политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал осужденного по делу об беспорядках на массовой акции протеста в Москве 26 марта актера Юрия Кулия политическим заключенным и потребовал освободить его. Об этом сообщается на сайте «Мемориала».
«Уголовное дело против Юрия Кулия является политически мотивированным, направленным на запугивание критиков власти», — отмечается в сообщении.
В мае Тверской суд Москвы приговорил актера к восьми месяцам колонии-поселения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кулий свою вину признал. Это был первый приговор по «делу 26 марта».
По версии обвинения, актер из «преступного умысла», возникшего «внезапно», отобрал резиновую палку у сотрудника ОМОНа Дмитрия Гаврютина, схватил его за плечо, сильно сжав, и потянул омоновца в «толпу агрессивно настроенных участников акции». В свою очередь Кулий во время слушания в суде сказал, что хотел попросить прощения у Гаврютина за то, что «нанес ему и моральную боль, и острую боль в руке».
Защитник Кулия Алексей Липцер, в свою очередь, заявил, что актер во время акции был между тем, «кого пытались задержать, и одним из омоновцев, именно он впоследствии и указал на Юрия как на лицо, которое якобы причинило ему какой-то вред». По его словам, актер пытался разнять «пожилого человека и омоновца», которому Кулий положил руку на плечо и не причинил ему боли. Защита отметила, что сотрудник правоохранительных органов носил бронежилет.
В конце мая защита обжаловала приговор Кулию. Апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.
В «Мемориале» заявили, что массовую акцию протеста в Москве 26 марта нужно оценивать «с точки зрения возможности законного противодействия граждан противоправным действиям сотрудников полиции». Правозащитники отметили, что в этом ключе Кулий попытался вырвать «незаконно задерживаемого демонстранта из рук полицейского». Его действия «при объективном рассмотрении» могут быть признаны законным, говорится на сайте.
24 мая на полтора года условно в Волгограде был осужден студент Максим Бельдинов. По версии следствия, во время акции 26 марта он пнул ногой полицейского. Бельдинов сам пришел в полицию и написал явку с повинной.
24 мая на полтора года колонии общего режима был осужден Александр Шпаков. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, Шпаков в результате «возникшего у него преступного умысла» «нанес полицейскому не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль». Подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшим, слушания длились один день. Потерпевший просил не назначать Шпакову наказание, связанное с реальным лишением свободы, прокурор Сергуняева просила для него два года заключения. Защита настаивала на приговоре, не связанном с лишением свободы, так как Шпаков обеспечивает мать и дочь, а также страдает хроническим заболеванием кровеносной системы.
18 мая был признан виновным в применении насилия к полицейскому и осужден на восемь месяцев колонии-поселения Юрий Кулий. Он признал свою вину, поэтому слушания длились один день. Прокурор Сергуняева просила для фигуранта наказание в виде двух лет лишения свободы, защитник отмечал, что подсудимому нужно назначить наказание в виде штрафа или обязательных работ, поскольку у него больные мать и бабушка, а в несогласованной акции он участвовал впервые в жизни. Следствие настаивало, что у пришедшего на акцию Кулия «внезапно возник преступный умысел», и он применил насилие к омоновцу Дмитрию Гаврютину, чтобы «воспрепятствовать его законной деятельности». По версии обвинения, Кулий взял резиновую палку Гаврютина, схватил его за плечо и сильно сжал, а затем потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции. На суде Кулий извинился перед полицейским.