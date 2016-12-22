Напавший на полицейских у собора в Париже оказался студентом из Алжира

Мужчина, напавший на полицейских у собора Парижской Богоматери в Париже, оказался студентом из Алжира. Информацию об этом подтвердил глава МВД Франции Жерар Коллон, передает Reuters.

Он сообщил, что у нападавшего при обыске были найдено удостоверение, согласно которому он является студентом из Алжира. В то же время имя преступника министр не назвал. Кроме того, он уточнил, что мужчина действовал в одиночку.

Информацию об алжирском происхождении нападавшего ранее передал телеканал BFM. При этом телеканал сообщил, что нападавшему было 40 лет. По данным Le Figaro, преступник жил в департаменте Валь-д’Уаз на севере Франции, неподалеку от Парижа.

Нападение на сотрудников полиции у собора Парижской Богоматери произошло во вторник, 6 июня. Мужчина напал на полицейских с молотком, ответным огнем он был ранен. После этого его отправили в больницу.

Местные власти рекомендовали жителям избегать района собора. В момент нападения внутри собора находились около 900 человек. Полиция попросила их остаться внутри для поиска возможных соучастников нападавшего.