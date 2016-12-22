Полиция заблокировала 900 человек в соборе Парижской Богоматери

Полиция попросила 900 человек не выходить из собора Парижской Богоматери после нападения мужчины с молотком на полицейского, сообщает Le Figaro со ссылкой на своего корреспондента.

Всех, кто находился в соборе, полиция попросила сесть и, как следует из фотографии, которую публикуют в соцсетях, поднять руки. По данным Le Figaro, полиция ищет возможного соучастника нападения.

В полиции, в свою очередь, заявили, что намерены провести после нападения «стандартные проверки», следует из сообщения в Twitter парижской полиции.

Во вторник, 6 июня, у собора Парижской Богоматери произошла стрельба. По данным Europe 1, полицейский открыл огонь по мужчине, который напал на него с молотком на ступенях собора. По данным издания, целью нападавшего были трое полицейских, которые стояли у церкви. Сотрудники правоохранительным органов ответили огнем и ранили нападавшего. Он был госпитализирован.

Полицейские Франции призвали горожан и туристов избегать районов по соседству с собором Парижской Богоматери.