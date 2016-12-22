Гуцериев назвал сумму дохода от собственных песен

Миллиардер Михаил Гуцериев ежемесячно зарабатывает около $15 тыс. в месяц от проигрывания собственных песен на радио. Об этом он заявил в интервью РБК.

«То, что это дает возможность зарабатывать, говорит, что в России наконец выстроилась нормальная система, которая позволяет получать исполнителям и авторам произведений то, что им положено, отчисления в 2,5%», — рассказал он.

По словам Гуцериева, «западные артисты на этом живут», а в России «это только сейчас началось».

Михаил Гуцериев, чье состояние Forbes в 2017 году оценил в $6,3 млрд, известен в качестве автора стихов, часть из которых была переложена на музыку. С его песнями выступали Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, Михаил Шуфутинский и прочие исполнители.

Гуцериеву принадлежит ряд крупных российских радиостанций, таких как «Говорит Москва» и «Радио Шансон». На сайте последнего есть страница Гуцериева в рубрике «Артисты». На ней указано, что «первая песня на стихи Михаила Гуцериева «Судный день» в исполнении Александра Буйнова вышла в свет 7 декабря 2011 года». Кроме того, отмечается, что предприниматель «четырежды удостоен престижного музыкального приза имени Роберта Рождественского в номинации «Лучший поэт года».

В марте Михаил Гуцериев написал песню, посвященную чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Среди исполнителей песни назывались Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов. Съемки клипа на песню прошли на стадионе «Фишт» в Сочи. Видео с записи клипа опубликовал телеканал «Матч ТВ».

Запись клипа на песню Гуцериева к ЧМ 2018 Видео: Матч ТВ

Ранее, 4 мая, Гуцериев в интервью Bloomberg рассказал, что в 2010 году в Кисловодске заработал игрой на скрипке $50. По словам миллиардера, он увидел на улице девушку, которая зарабатывала игрой на скрипке, после чего одолжил у нее инструмент.