Миноритарий «Башнефти» оценил эффект от действий АФК «Система»

Миноритарный акционер «Башнефти» Prosperity Capital Management оценил ущерб от сделок с заинтересованностью при участии АФК «Система» в 30 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Prosperity Capital Management Александр Бранис.

«Проанализировав те аспекты, которые «Роснефть» описала в своем исковом заявлении к АФК «Система», мы считаем, что из 170 млрд руб. справедливыми претензиями можно считать 19 млрд руб.», — сказал он. Бранис добавил, что, по мнению Prosperity Capital Management, есть также сделки, которые не были включены в иск к «Роснефти», ущерб «Башнефти» по которым может составить 11 млрд руб.

Prosperity Capital Management выполняла просчеты, когда АФК «Система» была контрольным акционером «Башнефти», пояснил Бранис. Он отметил, что также были проанализированы сделки с заинтересованностью между «Башнефтью» и «Системой», в том числе реорганизация нефтяной компании, которая была произведена в 2014 году.

Директор Prosperity добавил, что 19 млрд руб. — это ущерб, который «Башнефть» понесла при своей реорганизации, когда она выходила из «Системы-Инвест» и присоединяла к себе «Башнефть-Инвест». Он отметил, что во время этого процесса задолженность «Системы-Инвест» не была учтена должным образом, когда проводилась реорганизация активов.



Убыток в 11 млрд руб. понесла «Башнефть» во время продажи транспортных активов «Системе» и от сделок по продаже доли «Системы» в компании «РуссНефть» Михаилу Гуцериеву.

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая. Первоначальная его сумма составила 106,6 млрд руб. «Роснефть» полагает, что структуры «Системы», которые контролировали «Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» во время реорганизации компании весной 2014 года. Такие действия привели к убытками «Роснефти» в размере более 100 млрд руб.

Позже «Роснефть» увеличила сумму иска к АФК «Система» до 170,6 млрд руб. Это произошло из-за пересчета курса доллара по состоянию на весну 2014 года.