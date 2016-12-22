Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ выплатить Алексею Пичугину €15 тыс.

Постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении приговоренного к пожизненному лишению свободы экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина не означает отмены приговора, однако дает стороне защиты возможность обжаловать его, говорится в сообщении на сайте российского Минюста.

Это постановление «не влечет за собой автоматической и безусловной отмены вынесенного национальным судом приговора по второму уголовному делу», уточнили представители ведомства. Решение ЕСПЧ может служить только «основанием для обращения заявителя или его представителей в Верховный суд Российской Федерации с соответствующим ходатайством». «Вынесение Европейским судом постановлений с аналогичными выводами является обычной практикой, характерной для практически всех стран — участниц Совета Европы», — также добавили в министерстве.

Ранее, 6 июня, стало известно о том, что Страсбургский суд обязал Россию выплатить Пичугину €15 тыс. Такое решение, как уточнялось на сайте суда, было принято на основании жалобы бывшего главы службы безопасности ЮКОСа, который, в частности, заявлял о несоблюдении в отношении него принципа презумпции невиновности и других нарушениях при исследовании свидетельских показаний в судах.

В качестве компенсации «нанесенного ему российским судом» ущерба Пичугин настаивал на новом судебном разбирательстве. Также он требовал денежной компенсации в €100 за каждый день его заключения под стражей, начиная с 6 августа 2007 года до освобождения на время подготовки к новому процессу.

Однако в удовлетворении этих требований, как пояснили позже в Минюсте, Европейский суд Пичугину «в полном объеме отказал», не найдя «причинно-следственной связи между установленными нарушениями и требованием заявителя».​

К наказанию в виде 20 лет колонии Алексей Пичугин был осужден в 2005 году. Экс-главу службы безопасности ЮКОСа тогда обвиняли по делу об организации убийства тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены Ольги, которое, в свою очередь, было совершено в ноябре 2002 года.

Позже Пичугину также были предъявлены обвинения в убийстве директора ТОО «Торговая фирма «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушениях на убийство. В 2006 году его приговорили к 24 годам колонии, однако затем по представлению Генпрокуратуры Верховный суд вернул это производство на пересмотр. В 2007 году Мосгорсуд осудил Пичугина на пожизненное заключение.