Изменивший курс украинский теплоход был продан две недели назад

Украинский теплоход «Генерал Ватутин», направившийся в российский порт, был две недели назад продан. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил бывший владелец судна, компания «Червона рута».
«Генерал Ватутин» в мае был продан компании, зарегистрированной на Сейшельских островах. Как ранее сообщил РБК директор компании «Червона рута» Юрий Соколов, рейс теплохода, начавшийся 25 мая, был связан с перерегистраций и оформлением документов новым владельцем.
Украинские СМИ 6 июня сообщили, что украинский круизный теплоход «Генерал Ватутин» внезапно изменил курс и направился в Ростов-на-Дону. 5 июня он вышел из города Вилков Одесской области и взял курс на Крым. Позднее стало известно, что теплоход был продан его бывшими владельцами из Киева.
В порту Ростова-на-Дону сообщили, что не примут теплоход. Начальник службы эксплуатации Ростовского порта Виталий Вирабян подчеркнул, что все действующие порты в городе являются грузовыми.