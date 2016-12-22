СК начал проверку в Сочи видео с выпавшими на дорогу из машины детьми

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов начали проверку появившейся в Сети видеозаписи, на которой заметно, как в Сочи из автомобиля на проезжую часть выпадают двое детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского Следственного комитета.

Как уточнили работники правопорядка, инцидент произошел 5 июня. В этот день, по версии следователей, женщина перевозила двух своих детей в машине Volvo. Причем оба ребенка, по данным правоохранителей, находились в багажнике.

В процессе движения по улице Горького дети, как уточнили в ведомстве, выпали из автомобиля на проезжую часть. В результате происшествия трехлетняя девочка, по информации СК, «получила телесные повреждения». Она была госпитализирована, однако в настоящее время состояние ребенка оценивается как нормальное. Брат девочки, по данным пресс-службы, не пострадал.

Остальные обстоятельства прошествия устанавливаются. В ходе проверки, как пояснили в Следственном комитете, «будет проанализирована и дана правовая оценка действиям матери малолетних», по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Прежде, 5 июня, об инциденте сообщали местные издания «Живая Кубань» и «Кубань 24». Оба они опубликовали видео с места происшествия, на котором заметно, как на середине проезжей части лежат двое детей. Покинуть дорогу им помогает вышедший из остановившегося автомобиля мужчина.

При этом в отношении женщины-водителя, как уточняла «Живая Кубань», сотрудники правоохранительных органов уже составили протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ о нарушении правил перевозки людей. В местном главке МВД, по информации издания, после ДТП также организовали проведение проверки.​