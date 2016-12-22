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Экс-замминистру культуры продлили арест по делу «реставраторов»
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Экс-замминистру культуры продлили арест по делу «реставраторов»
Политика, 16:03
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Экс-замминистру культуры продлили арест по делу «реставраторов»

​Мосгорсуд продлил арест бывшему замминистру культуры России Григорию Пирумову и двум другим фигурантам так называемого дела «реставраторов» о хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Арест был продлен также экс-главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борису Мазо и его заму Олегу Иванову. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, они будут находиться под стражей до 15 сентября 2017 года. Также был продлен срок следствия по делу «реставраторов» до 10 октября.

По версии следствия, Пирумов заключал контракты на реставрацию на нескольких объектах культурного наследия, в том числе на Псковский драмтеатр, Новодевичий монастырь, монастырь Иоанна Предтечи в Москве, музей космонавтики в Калуге и Изборскую крепость. В правоохранительных органах заявили, что он нанес своими действиями ущерб государству на 100 млн руб.

Следователи полагают, что Пирумов был организатором преступной группы. В том числе она в 2015 году заключила контракты с компанией «Стройфасад» на реставрацию Новодевичьего монастыря за 127 млн руб. Как считают правоохранительные органы, участники преступной группы завышали стоимость проводимых работ и подделывали документы об их выполнении.

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Помимо Пирумова, Мазо и Иванова по делу проходит глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев. Также под залог в 10 млн руб. были освобождены управляющий компании Александр Коченов и бизнесмен Никита Колесников. Под стражей находятся руководитель проектов «БалтСтроя» Владимир Сванбек и глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев. Все они частично или полностью признали вину. Некоторые фигуранты согласились сотрудничать со следствием.

Теги: арест , хищение средств , Хищение
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