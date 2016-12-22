Умер российский тележурналист Леонид Золотаревский

Умер один из создателей программы «Время», тележурналист Леонид Золотаревский, сообщает со ссылкой на его сына «Первый канал».

«Сегодня не стало одного из классиков отечественного телевидения», — говорится в сообщении на сайте издания.​ Золотаревскому было 87 лет.

Подробностей происшествия и причин смерти журналиста «Первый канал» не уточняет.

За свою карьеру Золотаревский снял более 110 документальных фильмов. Он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, а также сам вел прямые репортажи с дрейфующей льдины «Северный полюс-10» и со дна Балтийского моря. Кроме того, авторству Золотаревского принадлежат первые киноленты о полетах советских космонавтов.

Леонид Золотаревский (Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости)

В 1962 году журналист был одним из создателей первых телемостов Советского союза с Чехословакией и Польшей. В этот же период Золотаревский вел передачу «Эстафета новостей» и занимался разработкой программы «Время». С января 1968 года он уже являлся ответственным редактором ее первых первых 320 выпусков.

В 1971 году журналист занял должность редактора-консультанта, а затем стал заведующим отделом Главного управления внешних отношений Гостелерадио СССР. В 1980-1983 годах для радио Золотаревский также работал в качестве военного корреспондента в Афганистане, где при исполнении служебных обязанностей получил ранение.