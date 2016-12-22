Москвичам разрешат обжаловать снос пятиэтажек на любом этапе реновации

Отчуждение собственности по программе реновации жители Москвы смогут обжаловать на любом этапе программы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев на слушаниях по законопроекту, передает корреспондент РБК.

Из проекта закона убрали норму о том, что власти могут выдавать специальные технические условия на строительство, которые позволяли отступать от требований пожарной, санитарной безопасности и прочих. Кроме того, из списка вопросов, которые могут регулироваться по региональному законодательству, как следует из первой версии законопроекта, исключили кадастровый учет, регистрацию недвижимости и техническое регулирование.

Также, по словам Москвичева, комитет Госдумы по транспорту и строительству полностью поддерживает законопроект и рекомендует его к принятию.

Ранее стало известно, что комитет рекомендовал принять большую часть поправок, поданных к законопроекту о реновации. Из 144 предложенных поправок депутаты отклонили только около 20. В настоящее время столичные власти планируют отдать под снос 4,5 тыс. жилых домов в Москве.