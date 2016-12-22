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«Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» об отмене принципа take-or-pay
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«Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» об отмене принципа take-or-pay
Бизнес, 15:00
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«Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» об отмене принципа take-or-pay

Стокгольмский арбитражный суд не отменял требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с украинской энергетической компанией «Нафтогаз» о поставке газа в республику. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель председателя правления российской энергетической корпорации Александр Медведев, передает корреспондент РБК.

«Говорят, арбитражное решение отменило take-or-pay. Это не так», — заявил он, пояснив также, что «работа идет». «Арбитражное решение не отменяло этот принцип», — подчеркнул Медведев, назвав заявления «Нафтогаза» об этом «публичной манипуляцией». Возражения и комментарии по спору с «Нафтогазом», как уточнил замглавы «Газпрома», будут представлены в суде 30 июня. Однако это, как пояснил Медведев, не значит, что в этот день «последует заключение».

«В любом случае баланс решения по Стокгольмскому арбитражу положителен даже на предварительном этапе», — заключил зампред российской корпорации.

Ранее, 31 мая, о том, что Стокгольмский арбитражный суд постановил отменить требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контакту с «Нафтогазом», сообщили в украинской энергетической компании. Также, по информации представителей «Нафтогаза», суд удовлетворил другое требование украинской стороны и предписал «Газпрому» пересмотреть формулу цены на газ с 2014 года с учетом рыночных условий.

В МИД Украины это решение суда назвали «чистой победой Украины и европейских правил над энергетической агрессией России и монополизмом «Газпрома». Глава российской энергетической компании Алексей Миллер, в свою очередь, комментируя риски возможного отбора газа Украиной в счет уплаты штрафа по антимонопольному делу, заявил: «Пусть попробуют».

По состоянию на конец мая сумма требований «Газпрома» к «Нафтогазу» составляла $47,1 млрд. При этом большая их часть касалась условия «бери или плати» ($34,5 млрд), а также была связана с недобором газа украинской стороной в 2012–2014 годах, третьем квартале 2015 года и втором—четвертом кварталах 2016 года.

Теги: Россия , суд , Украина , «Газпром» , «Нафтогаз»
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