Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,98 56,51 EUR Нал. 64,14 63,58 USD Бирж. 56,74 +0,14 EUR Бирж. 63,84 +0,14 USD ЦБ. 56,67 +0,06 EUR ЦБ. 63,78 -0,03 EUR/USD 1,13 -0,00 ММВБ 1873,70 -0,21% РТС 1040,19 -0,40% Brent 49,20 -0,57% DJIA 21184,04 -0,10% Nasdaq 6295,68 -0,16% FTSE 7516,43 -0,12%
Лавров счел действия Польши против Калининградской области «русофобскими»
Лента новостей
Лавров прокомментировал расследование Bellingcat о крушении MH17 15:27, Общество Банк «Югра» нашел 20 млрд руб. после требований ЦБ о докапитализации 15:24, Бизнес Перспективы битрубля: зачем Центробанку выпускать криптовалюту 15:21, Мнение Москвичам разрешат обжаловать снос пятиэтажек на любом этапе реновации 15:19, Общество Люкс для бездорожья: каким бывает Mercedes-Benz 15:13, РБК Стиль Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства 15:10, Общество Ростовский порт отказался пускать пришедший в Керченский пролив теплоход 15:00, Общество «Газпром» опроверг заявления «Нафтогаза» об отмене принципа take-or-pay 15:00, Бизнес Педагог на подиуме: как бывшая учительница создала модельное агентство 14:59, Свое дело Лавров счел действия Польши против Калининградской области «русофобскими» 14:54, Политика Mercedes-Benz начал испытания беспилотного E-Class 14:50, Авто Экс-владелец заявил о продаже пришедшего в Керченский пролив теплохода 14:40, Политика Полиция назвала имя третьего исполнителя теракта в Лондоне 14:33, Общество Суд поместил под домашний арест замглавы Владимирской области Мазанько 14:31, Политика ФСБ пообещала не увеличивать число досмотров во время Кубка конфедераций 14:29, Общество Microsoft ответил на новые претензии «Лаборатории Касперского» 14:26, Технологии и медиа Власти заявили о синхронизации программ реновации и капремонта жилья 14:25, Общество Кремль прокомментировал сообщения о вмешательстве ГРУ в выборы в США 14:24, Политика Путин наградил бывшего президента Сербии орденом Дружбы 14:10, Политика Россия, Белоруссия и Сербия отработают совместную борьбу с террористами 14:10, Политика «ВИМ-Авиа» объявила об отмене 26 рейсов с 6 июня 14:05, Бизнес «Яндекс.Навигатор» покажет водителям свободные парковочные места 13:58, Технологии и медиа В ЦБ предупредили о риске ускорения инфляции из-за холодной погоды 13:57, Экономика Здесь и сейчас: как купить машину дешевле, чем сосед 13:51, Авто В Госдуме назвали 80% поданных подписей против реновации поддельными 13:51, Общество Российский истребитель перехватил над Балтикой самолет ВВС США 13:46, Политика Украинский теплоход вместо Одессы пришел в Керченский пролив 13:46, Политика «Зенит» вернет футболиста сборной России в «Ростов» 13:37, Спорт
Лавров счел действия Польши против Калининградской области «русофобскими»
Политика, 14:54
0
Лавров счел действия Польши против Калининградской области «русофобскими»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на «русофобские действия» Польши и Литвы, местные власти хотят продолжать диалог с Россией. Об этом министр иностранных дел заявил во время встречи с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, сообщила пресс-секретарь Алиханова Валерия Родина, передает «РБК Калининград».

«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти видят интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», — сказал Лавров. Он пояснил, что они не строят «стены», как это делает Литва, и «не разрывают соглашение о приграничном сообщении», как это сделала Польша.

Лавров отметил, что Министерство иностранных дел «пристально» следит за безопасностью Калининградской области и уделяет внимание развитию инфраструктуры региона и созданию условий для «здорового диалога» со странами, которые граничат с ней.

Министерство иностранных дел хочет предложить правительству ввести бесплатные электронные визы, которые позволят восемь дней находиться на территории Калининградской области, рассказал Лавров. Он отметил, что срок их действия будет 30 дней.

В 2015 году министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис рассказал, что Латвия планирует построить забор на границе с Россией протяженностью 90 км. По его словам, это нужно, чтобы ограничить поток нелегальных иммигрантов, а не возвести «китайскую стену» на российско-литовской границе.

С июля 2016 года Польша прекратила безвизовый режим с Калининградской областью в рамках соглашения о порядке местного приграничного передвижения. Свои действия польские власти объяснили соображением безопасности на время проведения в Варшаве с 8 по 9 июля саммита НАТО, а также Всемирных дней молодежи 20–31 июля. В свою очередь в МИД России в августе заявили, что, несмотря на окончание мероприятий, Польша решила не восстанавливать приграничное передвижение, также объясняя это тем, что «сохраняются причины, связанные с безопасностью».

Теги: Литва , Польша , Сергей Лавров
Главное
Путин предложил ввести присягу при получении российского гражданства Общество
Материалы по теме
Посольства России составят списки «русофобов» с российскими активами Политика
Путин заявил о хлещущей через край русофобии Политика
В Кремле объяснили сложные отношения с США «русофобскими припадками» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку