Лавров счел действия Польши против Калининградской области «русофобскими»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на «русофобские действия» Польши и Литвы, местные власти хотят продолжать диалог с Россией. Об этом министр иностранных дел заявил во время встречи с врио губернатора Калининградской области Антоном Алихановым, сообщила пресс-секретарь Алиханова Валерия Родина, передает «РБК Калининград».



«Отрадно, что, несмотря на русофобские действия руководства этих стран, местные власти видят интерес своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», — сказал Лавров. Он пояснил, что они не строят «стены», как это делает Литва, и «не разрывают соглашение о приграничном сообщении», как это сделала Польша.

Лавров отметил, что Министерство иностранных дел «пристально» следит за безопасностью Калининградской области и уделяет внимание развитию инфраструктуры региона и созданию условий для «здорового диалога» со странами, которые граничат с ней.



Министерство иностранных дел хочет предложить правительству ввести бесплатные электронные визы, которые позволят восемь дней находиться на территории Калининградской области, рассказал Лавров. Он отметил, что срок их действия будет 30 дней.

В 2015 году министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис рассказал, что Латвия планирует построить забор на границе с Россией протяженностью 90 км. По его словам, это нужно, чтобы ограничить поток нелегальных иммигрантов, а не возвести «китайскую стену» на российско-литовской границе.



С июля 2016 года Польша прекратила безвизовый режим с Калининградской областью в рамках соглашения о порядке местного приграничного передвижения. Свои действия польские власти объяснили соображением безопасности на время проведения в Варшаве с 8 по 9 июля саммита НАТО, а также Всемирных дней молодежи 20–31 июля. В свою очередь в МИД России в августе заявили, что, несмотря на окончание мероприятий, Польша решила не восстанавливать приграничное передвижение, также объясняя это тем, что «сохраняются причины, связанные с безопасностью».