ФСБ пообещала не увеличивать число досмотров во время Кубка конфедераций

В городах-участниках Кубка конфедераций не будет введено дополнительных досмотровых мероприятий на вокзалах и транспортных объектах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замначальника управления ФСБ Алексея Лаврищева.

Он пояснил, что основной задачей является повышение бдительности персонала на досмотре. Он также отметил сокращение потоков людей на транспортных объектах в связи с летним периодом и школьными каникулами.

«Меры безопасности на транспорте стандартные, они не изменяются», — подчеркнул Лаврищев. Он также рассказал, что ФСБ усилила «фильтрационные мероприятия на границе».

По его словам, служба безопасности закрыла въезд «достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства», которые, по мнению силовых структур, могут быть связаны с терроризмом. «Угроз безопасности мы не видим», — заявил он.

Россия принимает Кубок конфедераций с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.