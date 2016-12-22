Власти заявили о синхронизации программ реновации и капремонта жилья

Жилые дома, расположенные рядом с кварталами, попавшими под программу реновации, и нуждающиеся в капитальном ремонте, будут ремонтироваться в первую очередь. Об этом, как говорится на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Эти работы, по его словам, будут выполняться «во время строительства нового квартала по соседству», что, как добавил чиновник, «позволит сразу обустроить целые районы и не возвращаться сюда со строительными работами и техникой через несколько лет».

«Людям, таким образом, не придется терпеть постоянные неудобства сначала из-за стройки рядом, а затем из-за капитального ремонта», — заметил также Хуснуллин, пояснив, что, по мнению московских властей, синхронизация ремонтных работ «приведет к созданию новой качественной полноценной городской среды», которая будет комфортна «для жизни, работы и отдыха».

Ранее, в феврале, президент России Владимир Путин рекомендовал главе правительства столицы Сергею Собянину снести все хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Мэр столицы тогда, в свою очередь, уточнял, что, по его информации, уже через десять лет в аварийном состоянии могут оказаться благополучные на данный момент дома.

Проект о реновации был подписан им 18 мая. Позже сразу в двух чтениях его одобрила Мосгордума. Согласно этой инициативе, под снос в Москве могут попасть 4,5 тыс. жилых зданий.