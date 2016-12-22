Путин наградил бывшего президента Сербии орденом Дружбы

Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы экс-президента Сербии Томислава Николича. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Награда вручена за большой вклад в укрепление стратегического партнерства с Россией. Указ датируется 30 мая 2017 года.

Томислав Николич занимал пост президента Сербии с 2012 года. Его полномочия истекли 31 мая. На прошедших в апреле выборах президента победил бывший премьер-министр страны Александр Вучич.

Еще в 2014 году, после присоединения Крыма к России, Евросоюз потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Однако власти Сербии тогда заявили о нежелании накладывать ограничения. В августе 2016 года Николич на встрече с вице-президентом США Джозефом Байденом заявлял, что Сербия не может ввести санкции против России. «Мы связаны с Россией, мы связаны с Соединенными Штатами, где живет большая сербская община», — заявлял тогда сербский президент.