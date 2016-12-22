Авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила об отмене 26 рейсов с 6 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании.

«ВИМ-Авиа» отменила 13 парных рейсов из Москвы, Сочи, Симферополя и Антальи в Уфу, Екатеринбург, Казань, Бургас, Белгород, Самару и Воронеж. «Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены», — уточняется в сообщении.

Рейсы были задержаны из-за ремонта самолетов, заявил РБК председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. «Авиакомпания, на мой взгляд, сделала правильное решение, что отменила все чартерные рейсы до 15 июня, тем самым исключив задержки для пассажиров. Пассажиры переданы другим авиакомпаниям, которые сориентируют их по срокам отправки», — сказал Смирнов.

Вместе с тем Смирнов считает, что «ВИМ-Авиа» «недостаточно ответственно отнеслась к срокам ремонта [самолетов]». Авиакомпания отправила на ремонт несколько самолетов вместо одного, что стало причиной задержек. Также авиакомпания не рассчитала сроки ремонта, и он затянулся. Смирнов подчеркнул, что службы ремонта согласовывают график работ с авиакомпаниями и заранее предупреждают о вероятности задержки. «В соответствии с законодательством на авиакомпанию будут наложены штрафы. В результате этих задержек авиакомпания может понести серьезные финансовые убытки», — отметил Смирнов.