Кремль ответил на вопрос об угрозе договору ОПЕК из-за ситуации с Катаром

В Кремле выразили надежду на дипломатическое урегулирование ситуации с Катаром. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Таким образом он отреагировал на вопрос, грозит ли разрыв дипломатических отношений ряда государств Персидского залива с Дохой выполнению соглашения Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) о продлении сокращения производства нефти.

Кроме того, на вопрос, нет ли у Кремля опасений в связи с инвестициями Катара в Россию, Песков заявил, что в администрации российского лидера «дорожат отношениями со всеми странами Персидского залива и намерены дальше развивать эти отношения».

Также, по словам пресс-секретаря президента России, во время визита в Москву заместителя наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана ситуация дипотношений Катара с другими странами Персидского залива не обсуждалась. Столицу России бен Сальман посетил ранее, 30 мая. В Москву он прибыл «в ответ на приглашение президента России Владимира Путина и по указанию хранителя двух святых мечетей, короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза аль-Сауда».

Соглашение стран ОПЕК, в свою очередь, было продлено на саммите в Вене 25 мая. Таким образом, документ об ограничении добычи нефти теперь будет действовать до 31 марта 2018 года. Согласно ему страны ОПЕК должны сократить производство на 1,2 млн барр./сутки по сравнению с уровнем октября прошлого года, а государства, не входящие в организацию, — на 558 тыс. барр., из которых на Россию приходится 300 тыс. барр.

О разрыве дипотношений с Катаром 5 июня объявили ряд арабских стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, Ливия, Бахрейн и Египет, — а также Мальдивская Республика. Доху все они обвинили в поддержке международного терроризма.

В Катаре, в свою очередь, назвали действия государств Персидского залива «необоснованными». Они, как пояснили в МИД страны, в Катаре были восприняты как попытка установить над государством протекторат.