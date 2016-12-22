Саудовская Аравия аннулировала лицензию авиакомпании Qatar Airways

Комиссия управления гражданской авиации Саудовской Аравии аннулировала лицензию катарской авиакомпании Qatar Airways и закрыла ее офисы в стране. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

В заявлении комиссии указывается, что страна закрывает свое воздушное пространство для самолетов из Катара. Министерство гражданской авиации Египта также закрыло воздушное пространство страны для катарских самолетов. Запрет начал действовать во вторник, 6 июня.

Ранее Министерство культуры и информации Саудовской Аравии закрыло офис катарского телекана Al Jazeera в стране. Меры были приняты из-за того, что телеканал поддерживал террористические группировки, содействовал ополченцам-хуситам, совершившим переворот в Йемене, и пытался повлиять на суверенитет Саудовской Аравии.

Шесть арабских стран, а также Мальдивская Республика разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. Разрыв дипотношений произошел из-за того, что страны обвинили Катар в поддержке запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Братья-мусульмане». Позднее к странам присоединилась Республика Маврикий, сообщал телеканал Al-Arabiya.