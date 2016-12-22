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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о реновации
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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о реновации
Снос хрущевок, 12:46
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Профильный комитет Госдумы одобрил поправки к проекту о реновации

Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил ключевые поправки к законопроекту о реновации жилья в Москве, рекомендовав принять их во втором чтении нижней палате парламента. Такое решение, как пишет ТАСС, было принято в ходе заседания комитета.

Во время него, по информации агентства, председатель комитета Евгений Москвичев, в частности, рассказал о том, что к тексту этой инициативы поступило 144 поправки от российского правительства и парламентариев всех фракций. 90% этих поправок, как пояснил Москвичев, частично или полностью были приняты.

Отклонили, по его данным, в Госдуме только «около 20» поправок, «которые вносили изменения в концепцию законопроекта». С ними, как добавил депутат, «надо работать и дальше принимать, может быть, даже политическое решение».

Одобрены же были, по данным Москвичева, инициативы, гарантирующие при реновации «право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации».

«Мы постарались прописать все вопросы, о которых мы говорили [с москвичами]», — уточнил парламентарий, добавив, что теперь, согласно законопроекту, «вместо 60 [будет] 90 дней» на принятие решения о переселении.

Также парламентарии, по данным председателя комитета по транспорту и строительству нижней палаты парламента, «прописали [необходимость того], чтобы в районе, где будут проживать [переселенные] жители Москвы, обратили особое внимание на транспортную инфраструктуру», школы, поликлиники и спортзалы, «к которым люди привыкли».

«Мы даже ставили вопрос о том, если жители будут переезжать, пусть лучше переезжают всем подъездом, потому что они десятилетиями жили там», — подчеркнул Москвичев.

Одобренные подведомственным ему комитетом поправки, по его словам, также обязывают столичные власти «соблюдать нормы федерального законодательства о постановке на кадастровый учет, о регистрации» и «о земельных отношениях». «Мы постарались не менять федеральные законы по теплоэнергетике, по газоснабжению», — добавил глава комитета, отметив, что депутаты понимали, что «надо писать закон больше прямого действия, а не отсылочного к региону».

«Закон, который я бы назвал пилотным или шаблонным, по которому, может быть, будет жить вся Россия, а отрабатывать эти вопросы будем на Москве», — заявил он, пояснив, что в Госдуме «постарались, чтобы все квартиры сдавались с хорошим ремонтом и отделкой».

«Если жители не могут переехать, то власть обязана организовать за свои деньги этот переезд», — добавил Москвичев, заметив также, что в комитете сочли — у граждан, которым жилье было предоставлено по социальному найму, должны быть такие же права, как и у собственников квартир.​

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Ранее 6 июня РБК ознакомился с проектом документа о реновации, который в Госдуме подготовили ко второму чтению. В целом же о проведении этой программы в Москве стало известно 21 февраля. Мэром столицы Сергеем Собяниным этот проект был подписан 18 мая. Позже инициативу сразу в двух чтениях приняла Мосгордума.​

Согласно ей, под снос в Москве могут попасть 4,5 тыс. жилых зданий. Их в настоящий момент столичные власти планируют включить в программу реновации.

Теги: Госдума , Москва , поправки , реновация
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