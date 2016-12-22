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Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» до 170,6 млрд руб.
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Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» до 170,6 млрд руб.
Бизнес, 12:32
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Суд увеличил сумму иска «Роснефти» к АФК «Система» до 170,6 млрд руб.

Сумма иска «Роснефти» к АФК «Система» выросла со 106,6 млрд до 170,6 млрд руб. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил соответствующее ходатайство «Роснефти», передает «Интерфакс».

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК 24 мая, что компания увеличила сумму своих исковых требований. Леонтьев объяснил, что компания произвела переоценку в связи с изменившимся с 2014 года курсом рубля. Представитель АФК «Система» Сергей Копытов тогда назвал сумму в 170,6 млрд руб. относящейся к области «ненаучной фантастики».

На суде сторона «Роснефти», комментируя ходатайство, подчеркнула, что скорректировала оценку причиненных «Башнефти» убытков, потому что «хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара», передает агентство. Существенная часть расходов «Башнефти» также проходит в валюте. Организация, чьи права были нарушены, вправе потребовать возмещения ущерба в объеме не меньше доходов ответчика, заявил в суде представитель «Роснефти».

Ранее на заседании суд также удовлетворил ходатайство о привлечении правительства Башкирии к иску «Роснефти» в качестве соистца. Правительство Башкирии поддержало увеличение исковых требований.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть»
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