Недобросовестным ретейлерам предложили ограничить время работы магазинов

Для ретейлеров, которые не выполняют рекомендации Межотраслевого экспертного совета (МЭС) по развитию потребительского рынка, могут ввести законодательные ограничения, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе форума «Неделя российского ретейла», передает корреспондент РБК. Такими ограничениями могли бы быть запрет работы по ночам и в выходные, заявил Евтухов. «Кто входит в МЭС и выполняет обязательства, те работают по одним правилам, кто не хочет обязательств выполнять, на тех будут распространяться законодательно утвержденные другие правила», — пояснил он.

В МЭС работает Кодекс добросовестных практик, который на добровольной основе регулирует отношения ретейлеров и поставщиков. В конце 2016 года сети стали отказываться от кодекса, ссылаясь на несоответствие его положений обновленному закону «О торговле» (вступил в силу с 1 января 2017 года). ​ О том, что сети согласились снова вернуться к его исполнению, стало известно в апреле.