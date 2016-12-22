Россияне назвали отрасли экономики с самыми высокими зарплатами

Россияне, опрошенные ВЦИОМ, полагают, что самые высокие зарплаты в России получают люди, работающие в сфере добычи нефти и природного газа. Об этом заявили 81% респондентов. На втором месте — работники финансовой и страховой отраслей. О том, что у этих специалистов самые большие оклады в стране, заявили 37% опрошенных. Треть (32%) полагают, что больше всех получают производители кокса и нефтепродуктов. Результаты опроса приведены в пресс-релизе ВЦИОМ, поступившем в РБК. Каждый респондент мог перечислить не более трех отраслей.

Меньше всех получают россияне, занятые в области сельского хозяйства, полагают 74% респондентов. При этом 61% опрошенных считает, что именно у этих людей должны быть самые высокие зарплаты (на втором месте — ученые и разработчики, на третьем — занятые на добыче нефти и природного газа). Меньше всех должны получать производители табачных изделий, заявили 37% принявших участие в опросе.

Представления россиян о доходных рабочих местах совпадают со статистикой по уровню заплат, отметили социологи. «Отвечая на вопрос о текущей ситуации, россияне ориентировались на устойчивое представление о «хорошей жизни» нефтяников, и это во многом соответствует реальности. Сложнее выразить внутреннее ощущение, кто же в России должен получать больше, а кто меньше», — заявил о результатах опроса аналитик центра Иван Леконцев.

Опрос ВЦИОМ был проведен 26–27 мая по методу телефонного интервью. В нем приняли участие 1200 человек. Размер погрешности социологи оценили в 3,5%.

Специалисты Внешэкономбанка рассказали 25 мая о результатах исследования реальных доходов россиян. По их данным, уровень доходов вернулся к показателям 2009 года.