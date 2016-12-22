В Совете Европы не получили уведомления от Москвы о блокировке взноса

Российские власти пока не информировали Совет Европы о решении заблокировать перечисление трети взноса в бюджет организации. Об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хольтгена, поступившем в РБК.

«Мы читали об этом в российских СМИ сегодня, но мы не можем подтвердить, что российские власти проинформировали нас об этом», — заявил Хольтген.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме, что Москва может сократить свой взнос в Совет Европы на треть. Такой объем средств идет на финансирование Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), где, по словам Матвиенко, «за российские деньги против России устраивают провокации».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 6 июня сообщил, что Россия не будет перечислять в бюджет Совета Европы около €11 млн.

Россия внесла в консолидированный бюджет Совета Европы в 2016 году €30 млн, сообщается в справке Министерства иностранных дел. Совет был основан в 1949 году, в него входят 47 государств. Орган призван способствовать достижению единства и согласия между членами совета.