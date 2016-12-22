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Полиция отпустила брата исполнителя теракта в Манчестере
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Полиция отпустила брата исполнителя теракта в Манчестере
Теракт на концерте в Манчестере, 11:30
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Полиция отпустила брата исполнителя теракта в Манчестере

Полиция Великобритании отпустила брата предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена» Салмана Абеди. Об этом сообщает газета The Guardian.

Исмаилу Абеди не предъявили обвинений. Он был арестован 23 мая в Чорлтоне, южном пригороде Большого Манчестера. В полиции Манчестера также заявили, что освободили еще восемь человек, задержанных в связи с терактом на стадионе «Манчестер Арена». Еще десять человек остаются под стражей.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Террорист-смертник Салман Абеди совершил взрыв на концерте певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая. Погибли 22 человека, более 50 пострадали. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере.
Теги: Полиция , Манчестер , Теракт
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