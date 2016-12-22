Полиция отпустила брата исполнителя теракта в Манчестере

Полиция Великобритании отпустила брата предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена» Салмана Абеди. Об этом сообщает газета The Guardian.

Исмаилу Абеди не предъявили обвинений. Он был арестован 23 мая в Чорлтоне, южном пригороде Большого Манчестера. В полиции Манчестера также заявили, что освободили еще восемь человек, задержанных в связи с терактом на стадионе «Манчестер Арена». Еще десять человек остаются под стражей.