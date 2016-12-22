Полиция отпустила брата исполнителя теракта в Манчестере
Теракт на концерте в Манчестере, 11:30
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Полиция отпустила брата исполнителя теракта в Манчестере
Полиция Великобритании отпустила брата предполагаемого исполнителя теракта на стадионе «Манчестер Арена» Салмана Абеди. Об этом сообщает газета The Guardian.
Исмаилу Абеди не предъявили обвинений. Он был арестован 23 мая в Чорлтоне, южном пригороде Большого Манчестера. В полиции Манчестера также заявили, что освободили еще восемь человек, задержанных в связи с терактом на стадионе «Манчестер Арена». Еще десять человек остаются под стражей.
совершил взрыв на концерте певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая. Погибли 22 человека, более 50 пострадали. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере.