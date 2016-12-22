Осужденная за репост Чудновец пойдет в губернаторы от Народной партии

Воспитатель детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, а затем оправданная по делу о репосте видеоролика со сценами насилия над детьми в социальной сети «ВКонтакте», заявила, что собирается принять участие в выборах губернатора Свердловской области от Народной партии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пост самой Чудновец на своей странице в социальной сети Facebook.
«Правление Народной партии приняло решение о предварительной поддержке на выборах губернатора Свердловской области — после объявления выборов официально выдвинуть меня на съезде. Совершенно неожиданно стала сегодня председателем высшего совета партии», — цитирует агентство сообщение Чудновец.
В открытом доступе на странице Чудновец в Facebook этого сообщения нет, однако политтехнолог Андрей Богданов, консультирующий Народную партию России, подтвердил в разговоре с РБК выдвижение Евгении Чудновец на выборы Свердловского губернатора от этой партии.
«Да, вчера была встреча руководства Народной партии с Чудновец. Избрали ее председателем высшего совета и решили выдвинуть ее кандидатом на выборы. Просто понравился человек, понравилась ее позиция. А так как своего кандидата на сегодняшний момент там не было, решили поддержать ее», — отметил политтехнолог.
Ранее о том, что она планирует бороться за пост губернатора, Чудновец сообщила в интервью изданию Znak.com. Позже она рассказала РБК, что в намерении побороться за этот пост ее «поддержит президент». «Не зря же он меня выпустил из тюрьмы. Я думаю, что в этом есть какой-то знак и для меня стимул», — сказала она. По ее словам, она привыкла к тому, что ее воспринимают несерьезно. «Я ставлю цели и достигаю их», — добавила Чудновец.
Кроме того, сообщила воспитательница, в этом намерении ее поддержал мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Я спросила его: «Может, мне стать губернатором?». На что он ответил: «Давай, делай», — рассказала она и добавила, что у нее пока нет предвыборной программы, но она будет работать над ней.
Евгения Чудновец была осуждена на шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима 8 ноября 2016 года. Ее обвинили в распространении детской порнографии из-за репоста в социальной сети «ВКонтакте» видео с издевательствами над ребенком в лагере, позже срок наказания Чудновец сократили на один месяц. Сама Чудновец объясняла в суде, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми и хотела привлечь к нему внимание.
Дело Чудновец получило большой общественный резонанс, и в результате Верховный суд обязал президиум Курганского областного суда пересмотреть приговор Чудновец. 23 февраля Генпрокуратура попросила Верховный суд отменить приговор, а в марте Курганский областной суд отменил ее приговор «за отсутствием в действиях Чудновец состава преступления». Ее отпустили из колонии 6 марта.