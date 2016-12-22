Осужденная за репост Чудновец пойдет в губернаторы от Народной партии

Воспитатель детского сада из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, а затем оправданная по делу о репосте видеоролика со сценами насилия над детьми в социальной сети «ВКонтакте», заявила, что собирается принять участие в выборах губернатора Свердловской области от Народной партии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пост самой Чудновец на своей странице в социальной сети Facebook.

«Правление Народной партии приняло решение о предварительной поддержке на выборах губернатора Свердловской области — после объявления выборов официально выдвинуть меня на съезде. Совершенно неожиданно стала сегодня председателем высшего совета партии», — цитирует агентство сообщение Чудновец.

​В открытом доступе на странице Чудновец в Facebook этого сообщения нет, однако ​политтехнолог Андрей Богданов, консультирующий Народную партию России, подтвердил в разговоре с РБК выдвижение Евгении Чудновец на выборы Свердловского губернатора от этой партии.

«Да, вчера была встреча руководства Народной партии с Чудновец. Избрали ее председателем высшего совета и решили выдвинуть ее кандидатом на выборы. Просто понравился человек, понравилась ее позиция. А так как своего кандидата на сегодняшний момент там не было, решили поддержать ее», — отметил политтехнолог.