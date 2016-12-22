Тиллерсон рассказал о поручении Трампа по отношениям с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал госсекретаря Рекса Тиллерсона не допустить влияния разбирательств в самих Соединенных Штатах о возможных связях окружения президента с Россией на процесс восстановления связей с Москвой. Об этом Тиллерсон заявил в ходе визита в Новую Зеландию во вторник, 6 июня, передает Reuters.

«Президент ясно дал мне понять: не дай тому, что случилось здесь [в США], помешать той работе, которую ты должен сделать в этих отношениях [с Россией], и президент ясно дал понять <…>, что мы можем добиться прогресса», — заявил Тиллерсон. Госсекретарь добавил, что он «не имеет отношения ко всем этим вопросам», имея в виду информацию о возможных связях окружения Трампа с Москвой.

Разведка США 6 января опубликовала незасекреченную часть доклада о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Национальная разведка «с высокой долей уверенности» заключила, что Москва могла вмешаться в выборы по поручению президента Владимира Путина. Позднее, 11 января, издание BuzzFeed опубликовало досье на Трампа. В нем говорилось, что у Москвы может быть компромат на нового президента.

Советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в феврале, после того как СМИ сообщили о его контактах с послом России Сергеем Кисляком. В Белом доме заявили, что Флинн не рассказал об этом вице-президенту Майклу Пенсу, это и стало причиной отставки.

На наличие доказательств каких-либо связей Трампа или его команды с Москвой проверяют и счета президента в немецком Deutsche Bank.

Президент России Владимир Путин заявил, что данные о связях членов команды Трампа с Москвой являются «сенсацией на голом месте». Президент подчеркнул, что Москва не обладала каналами связи с предвыборными штабами кандидатов на пост главы Белого дома.