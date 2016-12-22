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Суд закрыл дело задержанного на акции 26 марта британского журналиста
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Суд закрыл дело задержанного на акции 26 марта британского журналиста
Общество, 11:09
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Суд закрыл дело задержанного на акции 26 марта британского журналиста

Тверской суд Москвы закрыл дело об административном правонарушении в отношении московского корреспондента The Guardian Алека Луна, которого обвиняли в том, что он принимал участие в несогласованной антикоррупционной акции 26 марта, сообщает «Медуза».

Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления, указывает издание.

Алека Луна обвиняли в том, что он принимал участие в несогласованной акции, во время которой также выкрикивал политические лозунги. На суде журналист утверждал, что выполнял редакционное задание и занимался освещением акции, и не был ее участником. Он также предъявил полицейским аккредитацию, однако несмотря на это был задержан. По его словам, он был задрежан, когда снимал на видео задержание другого участника акции протеста. Журналиста привезли в отделение полиции, после чего выпустили и обязали явиться в суд на рассмотрение административного дела об участии в несогласованной акции.

В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Несогласованная антикоррупционная акция прошла в Москве 26 марта. Акция на Тверской улице не была согласована московскими властями, однако глава Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный привал людей приходить в центр Москвы «на прогулку». МВД при этом призывало от таких «прогулок» воздержаться.

В результате попытка провести антикоррупционную акцию в Москве привела к массовым задержаниям. В отделения полиции были доставлены боле 1000 человек, а организатор акции Алексей Навальный был оштрафован на 20 тыс руб. и арестован на 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Защита Навального указывала, что столичная мэрия не предоставила альтернативную площадку для проведения акции, в связи с чем митинг на Тверской улице не нарушал законодательство.

Теги: суд , журналист , The Guardian , акция протеста 26 марта , Алек Лун
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