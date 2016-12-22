Башкирия стала соистцом по иску «Роснефти» к АФК «Система»

Правительство Башкирии присоединилось к иску «Роснефти» к АФК «Система» по «Башнефти» как соистец, соответствующее ходатайство удовлетворил Арбитражный суд республики. Представитель регионального Министерства земляных и имущественных отношений настаивал, что Республика Башкирия является акционером «Башнефти» наравне с «Роснефтью», передает «Интерфакс».

Представитель АФК «Система» выступил против привлечения правительства Башкирии в таком качестве и выступал за участие региональных властей как третьего лица на стороне ответчика.

Иск к «Системе» со стороны «Роснефти» был подан 2 мая, его сумма первоначально составила 106,6 млрд руб. «Роснефть» обвинила «Систему» в злоупотреблениях при реорганизации «Башнефти», которая прошла весной 2014 года. Эти злоупотребления привели к убыткам, считают в «Роснефти». 24 мая «Роснефть» увеличила сумму своих требований до 170,6 млрд руб., объяснив это изменившимся курсом рубля.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня прокомментировал вероятность достижения мирового соглашения по иску к «Системе», сказав, что «возможно все».