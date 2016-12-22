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Суд назвал «слухами» данные Навального о взятках Усманова
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Суд назвал «слухами» данные Навального о взятках Усманова
Политика, 10:43
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Суд назвал «слухами» данные Навального о взятках Усманова

Люблинский суд Москвы в своем решении по иску предпринимателя Алишера Усманова к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) назвал данные о взятках Усманова «слухами» и «общими рассуждениями». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе бизнесмена.

В решении суда указано, что Навальный и ФБК «никаких достоверных доказательств в подтверждение того, что Усманов давал взятку (премьер-министру Дмитрию) Медведеву, (первому вице-премьеру Игорю) Шувалову или иным российским чиновникам, в суд представлено не было». Данные фонда, по мнению суда, являются «по сути предположениями и общими рассуждениями» и были опубликованы для того, чтобы распространять «слухи под видом достоверных сообщений».

«Пожертвование имущества на социально значимые цели и благотворительность одобряется и всемерно поощряется в общественном сознании. Признание пожертвования именно взяткой может быть осуществлено только в специальном порядке, предусмотренном уголовным и уголовно-процессуальным законом, и должно быть прямо установлено приговором суда», — говорится в решении суда.

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства предпринимателя Алишера Усманова к политику Алексею Навальному 31 мая. Усманов потребовал опровергнуть расследование ФБК «Он вам не Димон». Расследование, по мнению предпринимателя, содержит «заведомо не соответствующие действительности» сведения.

По решению суда Навальный должен удалить «не соответствующие действительности и порочащие сведения» о том, что Усманов якобы давал взятки Медведеву и Шувалову, а также другие комментарии в адрес предпринимателя. Публикации должны быть удалены на трех сайтах, канале YouTube Навального и в соцсети Facebook в течение десяти дней после вступления решения суда в силу. Кроме того, опровержение должно находиться на этих интернет-ресурсах в течение трех месяцев. Алексей Навальный отказался удалять расследование и собирается обжаловать решение суда.

Теги: суд , Алишер Усманов , Алексей Навальный
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