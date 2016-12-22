В СК рассказали подробности отравления детей конфетами «Бешеная пчелка»

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в Чите дети отравились «неизвестным веществом», которое они употребляли «под видом» найденных на улице конфет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального главка СКР.

Как уточнили следователи, инцидент произошел 5 июня. В этот день, по информации работников правопорядка, 17-летний подросток угостил найденными им на улице конфетами еще троих мальчиков в возрасте 16, 14 и 4 лет, а также 12-летнюю девочку. После этого 6 июня все они были госпитализированы с признаками острого отравления. При этом 16-летний подросток, по данным СК, до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Доследственную проверку по факту происшествия, как рассказали в пресс-службе ведомства, начало региональное управление Следственного комитета. Ранее 6 июня расследование в связи с отравлением детей в Чите также организовал Роспотребнадзор.

При этом, как пояснял прежде ТАСС пресс-секретарь СКР по Забайкальскому краю Егор Марков, инцидент произошел в то время, когда двое детей гостили в семье, где живут еще три ребенка. Все они, по его данным, «объелись» конфетами «Бешеная пчелка». Однако «других жалоб» на кондитерские изделия этой марки, как уточняла представитель Роспотребнадзора Любовь Дубина, «в регионе не поступало».