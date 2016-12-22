Володин рассказал о блокировке Россией трети взноса в Совет Европы

Россия в конце года не планирует перечислять в бюджет Совета Европы (СЕ) треть взноса, предназначенного для финансирования его Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), которая составляет порядка €11 млн. Об это спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, пишет «РИА Новости».

Такое решение, по его словам, было принято в связи с тем, что это перечисление было заблокировано российской стороной.

«Заблокировали перечисление [трети взноса в Совет Европы]», — приводит слова политика агентство. Как пояснил председатель нижней палаты парламента, финансирование «там» «идет по этапам». «И треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все», — заявил Володин.

Ранее, 2 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что Россия на треть планирует сократить свой взнос в Совет Европы, сообщала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.​ На тот момент, как уточняла спикер СФ, соответствующие юридические вопросы прорабатывал российский МИД.

Согласно данным ведомства, в прошлом году общий взнос России в бюджет СЕ составлял €30,1 млн. Эта сумма является одной из крупнейших, вносимых в организацию. Общий ее бюджет в 2016 году составлял €442 млн. Так, Россия наряду с Францией, Германией, Италией, Великобританией и Турцией является одним из крупнейших доноров СЕ.

В 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию, осуждающую действия Москвы в отношении Крыма. В СЕ произошедшее восприняли как «аннексию» полуострова. В январе 2015 года ПАСЕ лишила Россию права голоса в организации. В ответ Москва приостановила свою деятельность в структуре.

После этого в России неоднократно угрожали сократить финансирование Совета Европы. Прежде об этом говорил, в том числе спикер Госдумы предыдущего созыва Сергей Нарышкин.​