Чехия приостановила прием беженцев по квоте ЕС

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец заявил, что Прага решила не принимать беженцев из Италии и Греции по квоте ЕС. Власти считают систему приема беженцев по квотам нефункциональной и приняли такое решение из соображений безопасности, добавил он.

«Чешская Республика больше не будет участвовать в системе квот [на прием беженцев], которая действует до сентября», — приводит чешское издание Parlamentní listy слова министра. Правительство страны обсуждало этот вопрос конфиденциально, сообщает издание, но решение не засекречено.

Глава МВД Чехии 15 апреля заявлял о возможности выхода Праги из программы ЕС по приему беженцев. Тогда он говорил, что из установленной квоты в 2600 беженцев страна приняла 12 человек из Греции. Чехия прекратила проверку мигрантов в лагерях в Италии и Греции потому, что беженцы не хотели «оставаться на месте» на время проверок.

Хованец подчеркнул, что считает, что Чехия не может «бесконтрольно пускать людей в страну».