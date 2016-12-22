В Австралии эвакуировали самолет из-за подозрительной записки

Власти эвакуировали пассажиров самолета авиакомпании Virgin в австралийском аэропорту Олбори на юго-востоке страны после того, как на борту самолета была найдена подозрительная записка. Людям пришлось прыгать из самолета на взлетно-посадочную полосу, передает Sydney Morning Herald.

Записку обнаружил один из пассажиров самолета в туалете. В полиции не раскрыли ее содержание, но отметили, что речь не идет об угрозе взрыва или об угрозе теракта. «Это просто что-то, что вызвало наше беспокойство и что мы хотели проверить», — заявил представитель полиции.

«Кто-то просто сделал глупость», — добавил он.

Один из 42 пассажиров самолета, мужчина, был арестован сразу после эвакуации. Полиция интересовалась у пассажиров, были ли у них какие-то проблемы с этим человеком. В чем именно он подозревается, не сообщается.

Местная полиция поздравила экипаж и пассажиров с быстрой эвакуацией. По словам полицейского Ивана Квормби, самолет приземлился в 9:35 утра по местному времени, после чего в течение пяти минут экипаж и пассажиры покинули борт.

Что именно было написано в записке, из-за которой людей эвакуировали, не сообщается.