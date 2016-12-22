В Чите Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей ядом

В Чите Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после того, как дети отравились неизвестным ядом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина.

«Нам поступила информация о госпитализации троих детей в краевую детскую больницу в Чите, врачи диагностировали у них острое отравление неизвестным ядом. По данному факту проводится эпидемиологическое расследование, будут опрошены сами дети, их родители, осмотрены остатки продуктов» — рассказала она.

В пресс-службе Минздрава Забайкальского края ТАСС сообщили, что один из госпитализированных детей, 14-летний подросток, находится в тяжелом состоянии. Еще двое детей, 12-ти и четырех лет, находятся в отделении педиатрии.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета России (СКР) по Забайкальскому краю Егор Марков сообщал ТАСС, что двое детей гостили в семье, где живут три ребенка. Дети якобы объелись конфетами «Бешеная пчелка», после чего троим из них стало плохо. «Других жалоб на конфеты «Бешеная пчелка» в регионе не поступало» — отметила представитель Роспотребнадзора Любовь Дубина.