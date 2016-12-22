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Тим Кук рассказал об уговорах Трампа не выходить из Парижского соглашения
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Тим Кук рассказал об уговорах Трампа не выходить из Парижского соглашения
Политика, 07:38
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Тим Кук рассказал об уговорах Трампа не выходить из Парижского соглашения

Глава Apple Тим Кук просил президента США Дональда Трампа не выводить страну из Парижского соглашения по климату. Об этом Тим Кук заявил в интервью Bloomberg.

«Он выслушал меня, однако принял не то решение, которое бы мне хотелось. Я думаю, он принял неверное решение. Это неправильно, не соответствует интересам США», — заявил Кук. Он добавил, что не исключает предоставление своих советов и рекомендаций Белому дому по каким-либо вопросам в будущем.

Глава Apple подчеркнул, что считает Парижское соглашение чрезвычайно важным, так как бороться с изменением климата «нужно глобально, всем миром». «Отдельные страны не могут решить эту проблему», — заявил он.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск сообщил о своем выходе из ​экспертных советов при президенте США из-за решения Трампа вывести страну из соглашения. Предприниматель писал в Twitter: «Я ухожу из президентских советов. Изменение климата — это реальность». Кроме того, о выходе из экспертных советов при президенте заявил глава The Walt Disney Company Роберт Игер. По его словам, он пошел на этот шаг «по принципиальным соображениям».

Президент США заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату 1 июня. Трамп сказал, что при нынешних условиях соглашение невыгодно для США и пообещал пересмотреть положения договора. Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем отказе от инициативы Соединенных Штатов Америки пересматривать соглашение.

Теги: Apple , Тим Кук , Дональд Трамп
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