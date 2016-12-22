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Две авианосные группы США покинули Японское море
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Две авианосные группы США покинули Японское море
Политика, 06:08
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Две авианосные группы США покинули Японское море

Две авианосные ударные группы ВМС США покинули Японское море, завершив учения. Об этом представитель Пентагона заявил телеканалу NHK.

По словам собеседника телеканала, Вашингтон в будущем продолжит «настороженно наблюдать за действиями Северной Кореи». Ударная группа во главе с авианосцем Ronald Reagan, базирующаяся в порту под Токио, остается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Другая авиадуарная группа авианосца Carl Vinson направилась в Калифорнию, ей на смену движется группа во главе с атомным авианосцем Nimitz.

По данным телеканала, группа авианосца Nimitz проведет учения совместно с ВМС Индии и Японии, затем эту группу предполагается направить в зону Персидского залива. Однако, как отмечает представитель ведомства, в случае эскалации конфликта в районе КНДР эти планы могут быть изменены.

В конце мая США отправили в район Корейского полуострова авианосец USS Nimitz. Изначально планировалось, что Nimitz должен был быть развернут на Ближнем Востоке, однако позднее в Пентагоне решили усилить им группировку флота в районе Корейского полуострова. Источники Reuters сообщали, что это решение США было связано с желанием усилить давление Вашингтона на Пхеньян из-за продолжающихся в КНДР ракетными испытаниями.

Теги: США , авианосная группа
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