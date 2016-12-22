В Крыму Су-27 подняли по учебной тревоге

Дежурные пары истребителей Су-27 были подняты по тревоге в Крыму для проверки боевой готовности. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Он заявил, что 1 июня к проверке боеготовности было привлечено более 6,5 тыс. военных и около 1,5 тыс. ед. военной и специальной техники подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии и Краснодарском крае. Также в учениях принимают участие подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Отмечается, что личный состав подразделений отрабатывает тактические приемы, выполняет контрольные упражнения по огневой подготовке и вождению боевых машин.