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МИД Катара назвали действия арабских СМИ «оскорблением братского народа»
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МИД Катара назвали действия арабских СМИ «оскорблением братского народа»
Политика, 03:05
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МИД Катара назвали действия арабских СМИ «оскорблением братского народа»

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что при наличии «реальных причин» эскалации конфликта со странами Персидского залива необходимо было их обсуждать за «столом переговоров». Об этом министр сообщил в интервью Al Jazeera.

По его словам, Катар «не знает реальных причин» эскалации конфликта. «Если бы были реальные причины, это необходимо было выносить на обсуждение в ходе встречи ССАГПЗ [Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива], но ничего из этого не было упомянуто [в ходе переговоров]. Это не было упомянуто во время американо-арабского саммита в Эр-Рияде», — сказал министр.

Он добавил, что есть «большой знак вопроса» над будущим Совета сотрудничества стран залива (ССЗ). Кроме того, министр отметил «беспрецедентное раздувание конфликта» со стороны СМИ стран Персидского залива, которые «оскорбляют братский народ». «Мы пытались бороться с этим мудро. Мы не ответили им на том же уровне», — уточнил дипломат.

Ранее, 5 июня, целый ряд арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Среди них — Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, которые обвинили Катар в финансовой поддержке террористов. Как сообщает газета Financial Times, власти эмирата признали выплату $1 млрд международным террористам за выкуп на освобождение членов королевской семьи, отправившихся на охоту в южный Ирак и захваченных боевиками в заложники.

Теги: Персидский залив , Катар
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