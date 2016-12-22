AP узнало о планах Трампа возобновить сейсморазведку пород в Атлантике

Администрация президента США намерена получить разрешение на использование сейсмических пневматических пушек для поиска нефтяных и газовых месторождений на дне Атлантического океана. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Национальную службу морского рыболовства, где Белый дом должен получить соответствующее разрешение.

Агентство подчеркивает, что администрация экс-президента Барака Обамы выступала против этой инициативы, отстаивая интересы природоохранных организаций. Речь идет о том, что ряд специалистов прогнозируют возможную гибель китов, морских черепах и других животных из-за пневматических пушек, действие которых сопряжено с сильным шумом.

Сообщается, что против инициативы использования сейсморазведки выступили около 125 прибрежных городов и более 40 тыс. предприятий, связанных с рыбным промыслом. «Пневматические источники сейсмических сигналов создают одни из самых громких искусственных звуков в океане», — пояснила исследователь природоохранной организации «Океан» Ингрид Бьедрон. По ее словам, звук от пушек разлетается на расстояние до 4 тыс. км.

Однако представители промышленных групп опровергают сообщения о каких-либо негативных последствиях от пневматических пушек, исследования которых «десятилетиями» проводятся «во всем мире». «Не было никаких научных доказательств, что такой шум негативно влияет на популяции морских животных в прибрежных районах», — заявил Рэндалл Люти, президент Национальной ассоциации промышленности океана.