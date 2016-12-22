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Wikileaks сообщил об осведомленности США о поддержке ИГ Катаром
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Wikileaks сообщил об осведомленности США о поддержке ИГ Катаром
Политика, 01:07
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Wikileaks сообщил об осведомленности США о поддержке ИГ Катаром

США знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую поддержку террористам запрещенного в России «Исламского государства». Об этом сообщает Wikileaks со ссылкой на письма экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

«Пока продолжается военная операция, мы должны использовать все наши дипломатические и более традиционные разведывательные возможности, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и техническую поддержку ИГИЛ [запрещена в России] и другим радикальным группировкам в регионе», — сказано в сообщении.

Об этом письме уже сообщало издание The Independent в прошлом году. В теме того письма Клинтон указала «источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе». Сообщалось, что политик в письме описывала ситуацию в Ираке и Сирии, а также борьбу с Исламским государством.

Ранее, 5 июня, семь арабских стран — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Мальдивская Республика— объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за его поддержки находящихся в Йемене радикальных группировок. Кроме того, по данным телеканала Al Arabia, с Катаром отношения разорвали восемь стран - к ним присоединился Маврикий.

По данным газеты Financial Times, власти эмирата выплатили $1 млрд международным террористам для сделки по освобождению членов королевской семьи. Сообщалось, что семья отправилась на охоту в южный Ирак и была захвачена боевиками в заложники.

Теги: США , Катар , WikiLeaks
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