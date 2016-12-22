ИГ взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, передает Reuters.

Как сообщает агентство, атака была проведена солдатом террористической организации в ответ на призыв к ударам по гражданам государств-коалиции.

​Ранее, 5 июня, неизвестный захватил заложницу. Перед зданием, где они находились, полиция обнаружила тело убитого. Инцидент произошел в районе Брайтон на юго-востоке города, когда правоохранители начали штурм здания, мужчина в ответ открыл огонь по полиции.

В результате индцидента были легко ранены трое сотрудников полиции. Их жизни ничего не угрожает, заложница также находится в безопасности.

