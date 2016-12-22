СМИ узнали о намерении США «наладить» отношения арабских стран с Катаром

Соединенные Штаты не хотят видеть «постоянный разлад» между странами Персидского залива, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации США.

«Есть подтверждения, что действия Катара являются весьма тревожными не только для стран в Персидком заливе, но и для США», — заявил представитель. Он добавил, что Соединенные штаты будут работать над тем, чтобы вернуть взаимоотношения стран с Катаром в «правильное русло».​

Ранее, 5 июня, семь арабских стран — Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Мальдивская Республика— объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Как сообщал телеканал Al Arabia, столица Йемена обвинила Катар в поддержке находящихся в Йемене радикальных группировок. Кроме того, по данным телеканала, с Катаром отношения разорвали восемь стран - к ним присоединился Маврикий.

FT узнало о выплате Катаром выкупа в $1 млрд международным террористам



Позднее Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров сообщило, что власти эмирата признают выплату $1 млрд международным террористам. Утверждалось, что деньги были частью сделки по освобождению членов королевской семьи, отправившихся на охоту в южный Ирак и захваченных боевиками в заложники.